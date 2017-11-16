Хотите заказать погрузчик бренда Kalmar?

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Вилочные погрузчики марки Kalmar производства Швеции – это техника, которая используется в погрузочно-разгрузочных работах даже на железнодорожных сортировочных станциях отправив заявку с сайта. Наша цена – всегда в рублях и одна из самых низких на рынке.