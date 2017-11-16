Вилочный погрузчик Kalmar DCD 300-12
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Вилочные погрузчики марки Kalmar производства Швеции – это техника, которая используется в погрузочно-разгрузочных работах даже на железнодорожных сортировочных станциях отправив заявку с сайта. Наша цена – всегда в рублях и одна из самых низких на рынке.
Общие сведения
Грузоподъемность:30000 кг
Высота подъема:Варьируется
Тип двигателя:
Страна-изготовитель:Швеция
Цена*:По запросу
*Цена зависит от местоположения погрузчика, курсов валют, комплектации, состояния техники (для б/у товара) и других факторов
Технические характеристики
ПроизводительKalmar
ОборудованиеАвтопогрузчик вилочный (дизельный)
МодельDCD 300-12
Масса39000 кг
Центр тяжести1200 mm
Ширина3410 mm
Колесная база4500 mm
Шины16.00?25
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